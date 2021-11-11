التعليم تُنظّم دورة متخصصة بالمهارات الصحفية والاعلامية

غزة-الرأي

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي- الإدارة العامة للتقنيات التربوية- دائرة المختبرات والمكتبات، وبالتعاون مع المعهد الوطني للإدارة والتدريب دورة تدريبية متخصصة في المهارات الصحفية والإعلامية.

واستهدفت الدورة 25 موظفاً من أمناء المكتبات (نادي المكتبيين الرقمي) على مستوى مديريات التربية والتعليم وذلك بواقع 18 ساعة تدريبية.

وحضر افتتاح الدورة مدير دائرة المصادر والمكتبات أ. ماجد لولو، ومدير المعهد الوطني للإدارة والتدريب د. علي أبو سعدة، ورئيس قسم الصحافة والإعلام أ. سامي جاد الله، ورئيس قسم المكتبة الإلكترونية أ. فرج السرحي.

وتضمنت الدورة عدة محاور هي: فن كتابة وصياغة الخبر الصحفي للمدرب أ. سامي جاد الله رئيس قسم الصحافة والإعلام بالوزارة، وفن كتابة السيناريو للمدرب أ. أحمد داوود من رابطة الكتاب الفلسطينيين، وفن التقاط الصوت للمدرب م. شادي أبو الروس رئيس قسم الوسائط التعليمية في قناة روافد، وفن التقاط الصورة للمدرب أ. سامي داوود من قناة روافد.

وتأتي الدورة ضمن خطة إدارة التقنيات التربوية بهدف صقل مهارات المتدربين في المجال الصحفي والإعلامي الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي كبير على نشاط المكتبات وطلبة المدارس.

