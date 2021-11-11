وكالة الرأي الفلسطينية حماس: "حد السيف" أثبتت قدرة المقاومة على إرباك الاحتلال وجيشه وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُنظّم دورة متخصصة بالمهارات الصحفية والاعلامية وكالة الرأي الفلسطينية "النور والأمل" الثانوية بالوسطى تنفذ درساً توضيحياً في التربية الإسلامية وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية " الأشغال العامة" واللجنة المصرية يناقشان مخططات المدن الإسكانية وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل معابر غزة أمس الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية كيف تحافظ على شحن السيارات الكهربائية لفترة كبيرة؟ وكالة الرأي الفلسطينية الخرافات الأكثر انتشارًا حول اللقاحات وكالة الرأي الفلسطينية 6 أسرى يواصلون إضرابهم وسط تدهور حالتهم الصحية وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول الإنكليزي يكشف عن تغييرات في هيكله الإداري
أخبار » الأخبار الحكومية

التعليم تُنظّم دورة متخصصة بالمهارات الصحفية والاعلامية

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:29

11
11

غزة-الرأي

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي- الإدارة العامة للتقنيات التربوية- دائرة المختبرات والمكتبات، وبالتعاون مع المعهد الوطني للإدارة والتدريب دورة تدريبية متخصصة في المهارات الصحفية والإعلامية.
واستهدفت الدورة 25 موظفاً من أمناء المكتبات (نادي المكتبيين الرقمي) على مستوى مديريات التربية والتعليم وذلك بواقع 18 ساعة تدريبية.
وحضر افتتاح الدورة مدير دائرة المصادر والمكتبات أ. ماجد لولو، ومدير المعهد الوطني للإدارة والتدريب د. علي أبو سعدة، ورئيس قسم الصحافة والإعلام أ. سامي جاد الله، ورئيس قسم المكتبة الإلكترونية أ. فرج السرحي.
وتضمنت الدورة عدة محاور هي: فن كتابة وصياغة الخبر الصحفي للمدرب أ. سامي جاد الله رئيس قسم الصحافة والإعلام بالوزارة، وفن كتابة السيناريو للمدرب أ. أحمد داوود من رابطة الكتاب الفلسطينيين، وفن التقاط الصوت للمدرب م. شادي أبو الروس رئيس قسم الوسائط التعليمية في قناة روافد، وفن التقاط الصورة للمدرب أ. سامي داوود من قناة روافد.
وتأتي الدورة ضمن خطة إدارة التقنيات التربوية بهدف صقل مهارات المتدربين في المجال الصحفي والإعلامي الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي كبير على نشاط المكتبات وطلبة المدارس.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تزور معرض المنتجات الصناعية والغذائية الوطنية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟