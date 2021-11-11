العمل التعاوني وج معية غزة التعاونيةتناقشان تنفيذ مشروع جديد

غزة-الرأي

ناقش مدير عام هيئة العمل التعاوني في وزارة العمل أ. نبيل المبحوح، بمكتبه في مدينة غزة، تنفيذ مشروع جديد مع جمعية غزة التعاونية الزراعية شمال قطاع غزة.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية نظمها رئيس الجمعية وأمين الصندوق والمحاسب، بحضور مدير دائرة العطاءات في وزارة الأشغال م. ماجد صالح، لمناقشة الإجراءات الخاصة بطرح عطاء مشروع إنشاء بركس وبيت تعبئة للجمعية.

وتم خلال اللقاء الاطلاع على كافة جوانب المشروع، والطرق السليمة لطرح العطاء وتنفيذ المشروع وفق الأنظمة المعمول بها لدى الجهات المختصة.

وحصلت جمعية غزة التعاونية الزراعية شمال القطاع على مشروع إنشاء بركس وبيت للتعبئة يعمل علي الطاقة الشمسية، بمساحة تتجاوز ٥٠٠م، وبتمويل من منظمة الفاو، بقيمة ١٨٤ ألف دولار أمريكي، وتساهم الجمعية بالمشروع بمبلغ ٨٤ ألف دولار أمريكي، حيث سيتيح المشروع للجمعية خدمة أعضائها في حفظ منتجاتهم من الفراولة والخضار بجودة عالية.

