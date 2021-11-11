وكالة الرأي الفلسطينية حماس: "حد السيف" أثبتت قدرة المقاومة على إرباك الاحتلال وجيشه وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُنظّم دورة متخصصة بالمهارات الصحفية والاعلامية وكالة الرأي الفلسطينية "النور والأمل" الثانوية بالوسطى تنفذ درساً توضيحياً في التربية الإسلامية وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية " الأشغال العامة" واللجنة المصرية يناقشان مخططات المدن الإسكانية وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل معابر غزة أمس الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية كيف تحافظ على شحن السيارات الكهربائية لفترة كبيرة؟ وكالة الرأي الفلسطينية الخرافات الأكثر انتشارًا حول اللقاحات وكالة الرأي الفلسطينية 6 أسرى يواصلون إضرابهم وسط تدهور حالتهم الصحية وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول الإنكليزي يكشف عن تغييرات في هيكله الإداري
أخبار » الأخبار الحكومية

العمل التعاوني وج معية غزة التعاونيةتناقشان تنفيذ مشروع جديد

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:34

11
11

غزة-الرأي

ناقش مدير عام هيئة العمل التعاوني في وزارة العمل أ. نبيل المبحوح، بمكتبه في مدينة غزة، تنفيذ مشروع جديد مع جمعية غزة التعاونية الزراعية شمال قطاع غزة.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية نظمها رئيس الجمعية وأمين الصندوق والمحاسب، بحضور مدير دائرة العطاءات في وزارة الأشغال م. ماجد صالح، لمناقشة الإجراءات الخاصة بطرح عطاء مشروع إنشاء بركس وبيت تعبئة للجمعية.
وتم خلال اللقاء الاطلاع على كافة جوانب المشروع، والطرق السليمة لطرح العطاء وتنفيذ المشروع وفق الأنظمة المعمول بها لدى الجهات المختصة.
وحصلت جمعية غزة التعاونية الزراعية شمال القطاع على مشروع إنشاء بركس وبيت للتعبئة يعمل علي الطاقة الشمسية، بمساحة تتجاوز ٥٠٠م، وبتمويل من منظمة الفاو، بقيمة ١٨٤ ألف دولار أمريكي، وتساهم الجمعية بالمشروع بمبلغ ٨٤ ألف دولار أمريكي، حيث سيتيح المشروع للجمعية خدمة أعضائها في حفظ منتجاتهم من الفراولة والخضار بجودة عالية.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تزور معرض المنتجات الصناعية والغذائية الوطنية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟