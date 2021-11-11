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النقل المواصلات تزور مدير شرطة مرور خانيونس

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:24

خانيونس- الرأي:

زار وفداً من وزارة النقل والمواصلات برئاسة محمود ياسين مدير دائرة ترخيص خانيونس مقر شرطة مرور خانيونس وكان في استقبالهم العقيد ياسر الهويدي لمناقشة العديد من القضايا.

وأكد ياسين على الدور الكبير الذي تقوم به شرطة المرور في ضبط الحالة المرورية في الميدان وتطبيق القانون في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وتابع ياسين بالقول إن الوزارة وشرطة المرور جسم واحد يعمل على مدار الساعة لخدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وأضاف أنه يجيب تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين والعمل ضمن الفريق الواحد في سبيل إتمام المهام الموكلة علينا والسعي قدماً في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وبارك ياسين للهويدي على تولية المنصب الجديد مدير شرطة مرور خانيونس متمنياً له التوفيق والنجاح في عملة.

وتم مناقشة التسهيلات الأخيرة التي أطلقتها الحكومة ضمن مبادرة تخفيض رسوم الترخيص وطبيعة العمل في دائرة خانيونس.

من جانبه شكر الهويدي وزارة النقل والمواصلات على هذه الزيارة مؤكداً على توفير كافة الإمكانيات في سبيل تعزيز التعاون المشترك.

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