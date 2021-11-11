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تعليم شرق غزة والوفد الياباني يتفقدان المختبرات العلمية في مدرستين

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:25

غزة- الرأي

تفقد وفد من مديرية التربية والتعليم في شرق غزة والحملة اليابانية من أجل فلسطين مشاريع المختبرات العلمية في مدرستي فهمي الجرجاوي الثانوية للبنات ومدرسة التفاح الأساسية للبنات.

وضم الوفد أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة، وأ. علي الشرفا رئيس قسم التقنيات التربوية، وأ. عبد الله نصار رئيس قسم الصحة المدرسية، وأ. محمد الشنطي مسير قسم العلاقات، والسيدة أومي منسقة المشروع والسيدة نودوكا من الحملة اليابانية، وأ. عبد الرحمن الإفرنجي ممثل اليابان في غزة.

وقدم نور الدين شكره لدولة اليابان حكومة وشعباً على دعمهم المستمر للعملية التعليمية في القطاع، مبيناً أن اليابان من الدول التي تهتم بالمعلم والتعليم.

وتفقد الوفد المختبرات العلمية ومشاهدة بعض التجارب من الطالبات وعقد مقابلات مع عدد من المعلمات في المدرستين.

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