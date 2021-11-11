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تعليم شمال غزة يختتم مسابقة "المعلم القيمي"

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:26

غزة- الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة -قسم الإشراف التربوي إجراءات التقييم الأولي لمسابقة "المعلم القيمي". وتكونت لجنة التقييم من كل مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب رئيساً، وبعضوية رئيس قسم الإشراف التربوي أ. محمد أبو ندى، ورئيس قسم التقنيات أ. أيمن ظاهر، ورئيس قسم الإرشاد أ. نفوذ العطل. وشملت مجالات المسابقة جهود المعلمين في غرس وتعزيز القيم من خلال التعليم الوجاهي ومن خلال أنشطة وفعاليات التعليم عن بعد، بالإضافة إلى جهودهم في غرس القيم من خلال الأنشطة المرافقة للمنهاج. وشارك في المسابقة على مستوى المديرية (16) معلم و معلمة في مختلف المجالات.
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