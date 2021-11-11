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خلال استقباله وكيل وزارة الداخلية

النائب العام: نعمل بالشراكة مع وزارة الداخلية لبسط العدل وسيادة القانون

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:19

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشار/ ضياء الدين المدهون، في مكتبه، وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء/ ناصر مصلح، ومساعده لقوى الأمن الداخلي، اللواء/ د. محمود ابو وطفة، ومدير جهاز الدفاع المدني اللواء/ زهير شاهين، والمستشار القانوني لوكيل الوزارة العميد/ عطية منصور، ومدير إدارة الأمن والسلامة بجهاز الدفاع المدني المقدم/ د. محمد المغير، بحضور رئيس ديوان النائب العام المستشار/ محمد مراد، ومدير عام النيابة الدكتور/ ماهر المصري.

وأشاد النائب العام بدور وزارة الداخلية والأمن الوطني في الارتقاء بالمنظومة الأمنية والشرطية،  والعمل مع النيابة العامة جنبا إلى جنب؛ لنصرة الضعفاء ورد المظالم والحقوق لأصحابها وفرض الأمن والنظام، مؤكداً على أن تعزيز الجهود وتضافرها، ورفع حالة التعاون بين اجهزة وزارة الداخلية والنيابة العامة سيؤدي حتماً؛ لتحقيق العدالة الجنائية وإنصاف المظلومين، وتحقيق الردع لمرتكبي الجريمة ومعاقبتهم.

وجرى النقاش خلال اللقاء حول العديد من القضايا المتعلقة برسم السياسات العامة والمشتركة، وزيادة  التنسيق في النواحي الإجرائية،  والتأكيد على التزام الجميع بالإجراءات القانونية، لاسيما في مجال الحفاظ على الحريات العامة وحقوق الإنسان، وكذلك ضمانات حقوق المتهمين المكفولة قانوناً، ما يؤدي بصورة مباشرة؛  لسرعة الإجراءات ودقتها، وبسط العدل، وفرض سيادة القانون؛ وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات القضائية والقانونية، وانتمائه لوطنه وقضيته.

من جهته دعا وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء/ مصلح، إلى ضرورة  تمتين أواصر الشراكة الفاعلة والبناءة؛ لتعزيز التواصل الدائم والإيجابي بين مؤسسات العدالة الجنائية وجهات إنفاذ القانون، والاتفاق على السياسات العامة للنهوض في مكافحة الجريمة والفساد وتعزيز منظومة الحكم الرشيد

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