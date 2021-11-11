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مناقشة الخطة الحالية وإعداد الخطة التنفيذية لعام 2022م لوزارة العدل

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:23

غزة- الرأي

عقدت وحدة تطوير الأداء المؤسسي بوزارة العدل اجتماعا لها لمناقشة إنجاز الخطة الحالية والتجهيز لإعداد الخطة التنفيذية لعام 2022م القادم.

وأشار الدكتور فهد زيادة مدير عام وحدة تطوير الأداء المؤسسي بالوزارة بأن الوحدة تعمل من خلال التعاون مع إدارات ووحدات الوزارة لتقييم واقع الخطة التشغيلية للعام الحالي، وإعداد الخطة التنفيذية للأعوام القادمة، بما يتماشى مع واقع العمل بكافة مكونات الوزارة.

وأوضح زيادة بأن هذا الاجتماع يأتي لتحليل الواقع الحالي بنهج تشاركي من خلال اتباع الأساليب والإجراءات العلمية الحديثة للوصول لرسم استراتيجيات عمل فاعلة من خلال وضع المؤشرات التنموية للأعوام 2022-2024 القادمة، مبيناً بأن الاجتماع تناول عدة نقاط كان أهمها مناقشة وتعديل الأهداف العامة ومؤشرات الأداء، وتحديد الوزن النسبي للبرامج والأنشطة وفق عوامل عديدة منها الفترة الزمنية، التكلفة، ودرجة الأهمية.

وتعمل الوحدة منذ فترة على دراسة الواقع الحالي للوزارة من خلال عدة أساليب ولقاءات مع الإدارات والوحدات العاملة بالوزارة للوصول لخطة عمل متكاملة

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