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وحدة الإسعاف والطوارئ تنفذ نحو (7) آلاف مهمة خلال أكتوبر

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:54

غزة- ملكة الشريف- الرأي

أكد مدير عام الاسعاف والطوارئ د. إياد ابو زاهر على الجهوزية التامة لطواقم الاسعاف على مدار الساعة استعدادا لتقديم الخدمة للمرضى، موضحا أنه تم انجاز نحو (7) آلاف مهمة عمل خدماتية خلال شهر أكتوبر من العام الحالي 2021، ومشيراً الى دور الوحدة في منظومة الخدمات الصحية، وتداخلها مع كافة الخدمات والمكونات الصحية في قطاع غزة.

وذكر د. أبو زاهر أن فرق الإسعاف والطوارئ تعكس حرصها على أداء العمل والمثابرة والحرص على تعزيز مؤشرات إنقاذ الحياة من خلال سرعة الأداء والتعامل مع أوقات الطوارئ في قطاع غزة.

وتناول تقرير الإنجازات الشهري لوحدة نظم المعلومات الصحية لشهر أكتوبر من العام الحالي ان مهام النقل الرئيسية لوحدة الإسعاف والطوارئ بلغت نحو (5) آلاف حالة، بينما بلغت مهام النقل الإدارية (942) مهمة، وإجمالي المهام الطارئة بلغت (306) حالة.

وبيّن التقرير ان مهام مواجهة كورونا احتلت 950 مهمة لنقل المرضى، إضافة الى نقل آلاف العينات الطبية لفحوصات مرضى "كورونا".

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