عيادة الصوراني تعقد لقاء تثقيفيا نفسيا لتوجيه سلوك الاطفال

غزة- الرأي

عقدت عيادة الصوراني للصحة النفسية لقاء تثقيفياً في الصحة النفسية استهدف أمهات الأطفال بروضة الطفولة الحديثة التابعة لجمعية مايوما للطفولة والتنمية.

وتناولت الاخصائية النفسية سها حلس موضوع المفاتيح العشرة لتوجيه السلوك لدى الأطفال، وذلك بالتعرّف على خصائص المرحلة العمرية، واختيار نمط التربية المطلوب في الاسرة، واستخدام التعامل الإيجابي مع الأطفال، وغيرها من السلوكيات الصحيحة للتعامل مع الأطفال.

واتسم اللقاء بالكثير من التفاعل والنقاش من قبل الأمهات وسط مطالبات بتكثيف هذه اللقاءات والحديث عن مواضيع تهم مرحلة الطفولة وكيفية التعامل مع الاطفال وخاصة في أعمارهم المبكرة.