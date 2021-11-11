المالية: صرف الدفعة الأولى لمكافآت الثانوية الأحد المقبل

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية بغزة تعلن عن صرف الدفعة الأولى من مكافآت الثانوية العامة لدورة يونيو /2021.

وأوضحت المالية أن عملية الصرف ستبدأ يوم الأحد القادم 14/11 في كافة فروع بنك البريد، وفق الإجراءات المتبعة في مواجهة كورونا.