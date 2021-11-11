وزارة الاتصالات تنظم ورشة عمل حول الترميز البريدي الوطني

غزة- الرأي

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة تدريبية حول مشروع الترميز البريدي الوطني وإيذاناً بانطلاق المشروع في المحافظات الجنوبية، وذلك ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للشباب في قطاع غزة، الممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون SDC والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP من خلال برنامج خلق فرص عمل JCP.

وحضر الورشة عدد كبير من ممثلي بلديات قطاع غزة ووزارة الحكم المحلي وممثلي المؤسسات الحكومية بالإضافة الى فريق عمل برنامج JCP ممثلاً بـ م. نائل الجملة.

كما حضر عن وزارة الاتصالات كلا من د. كمال المصري مدير عام الحكومة الذكية، وم. إسماعيل حمادة مدير عام المعلوماتية، و أ. رياض عودة مدير عام البريد، وم. محمد طومان مدير دائرة الأنظمة المركزية.

واستهل اللقاء م. حمادة الذي بدوره رحب بالضيوف والحضور، وأكد على أهمية هذه التدريبات والمشاريع التي تعزز من الاقتصاد الوطني والتجارة الداخلية والخارجية.

وقال م. حمادة أن المشروع يسعى إلى ترميز كل مبنى ومنشأة برمز بريدي سيخدم في أكثر من قطاع، وبين أن الرمز مكون من ثمانِ خانات تبدأ بحرف P والذي يدل على دولة فلسطين.

وذكر أن الجهد الأكبر سيكون في عملية ترميز المباني والمنشآت في البلاد لتسهيل عملية الوصل لها.

وأكد حمادة على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى إلى تكوين منصة إلكترونية لتسهيل عملية الترميز البريدي في البلديات.

بدوره تحدث م. محمد طومان بإسهاب عن مشروع الترميز البريدي وأهدافه، موضحا بأنه مشروع وطني أساسي لعمل البريد بحيث يمنح المباني والمنشآت رموزاً فريدة تعبر عن موقعها الجغرافي، يساهم في تسهيل عملية توزيع الطرود والبعائث البريدية المختلفة.

كما أنه يساهم في خلق فرص استثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات وبناء بنية تحتية مكانية لتنظيم عملية تكامل وتبادل وتشارك البيانات بين مختلف القطاعات،

ونوه طومان إلى انه تم اعتماد الرمز البريدي لدولة فلسطين من خلال الاتحاد البردي العالمي والذي يتكون من حرف واحد P و7 أرقام تشير إلى النطاق والقطاع والمنطقة البريدية ورقم المبنى

وأوضح طومان آلية تقسيم قطاع غزة إلى 200 منطقة بريدية بالتعاون مع وزارة الحم المحلي وبلديات القطاع،

وتخلل الورشة نقاشات بين الحضور تركزت عل آليات الترميز واهميته المستقبلية.