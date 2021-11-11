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بالتعاون مع الصليب الأحمر

الصحة تفتتح وحدة الصحة النفسية بالمستشفى الاندونيسي

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:36

تسلمت وحدة الصحة النفسية بالمستشفى الاندونيسي تجهيزاتها من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحضور مدير عام الصحة النفسية د. جميل سليمان ومدير مستشفى الإندونيسي د. شوقي سالم، وذلك في إطار تجهيز وحدات الصحة النفسية ودمج خدماتها النفسية مع باقي الخدمات الطبية الأخرى في المستشفيات.

وأوضح د. سليمان بأنه سيتم تعميم هذه التجربة على باقي المستشفيات، حيث تم تجهيز وحدات للصحة النفسية في مستشفيات الأقصى، وناصر، والاوروبي، والشفاء.

ويذكر أن وحدة الصحة النفسية تعمل في المستشفى الاندونيسي منذ بداية العام 2019، وتستقبل حالات محولة من الأقسام وتتعامل جنباً الى جنب مع الطواقم الطبية في الحالات التي تحتاج رعاية نفسية وصحية على قاعدة التكامل بين الصحة النفسية والصحة العامة.

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