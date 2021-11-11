الأوقاف تقيم صلاة الاستسقاء في محافظات القطاع

غزة- الرأي

أقامت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية صلاة الاستسقاء على مستوى مديريات محافظات قطاع غزة، طلباً للغيث ونزول المطر، إحياءً لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بمشاركة وكيل الوزارة د. عبد الهادي الأغا ومدراء عامون ومدراء مديريات الأوقاف وحشد من المصلين.

وخلال الصلاة التي نظمتها الوزارة في مدرسة الأوقاف الشرعية للبنين بغزة، قال د. فريد زيارة خلال خطبته إن صلاة الاستسقاء التي دعت إليها الوزارة تأتي إحياءًا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، من أجل استمداد العون والرزق من الله تعالى، مضيفاً:" علينا أن نبتهل إلى الله بالدعاء والإكثار من الاستغفار والبعد عن المعاصي والذنوب".

وأوضح أن طلب السقيا من هدي النبوة، خاصة في أوقات الحاجة والعوز لتحيا الأرض بنزول المطر، مشيراً أهمية تذكير الناس بالتوبة والعودة إلى الله والتضرع له لنزول المطر، مبينًا أن صلاة الاستسقاء أساسها الدعاء والاستغفار ومحاسبة النفس، داعيًا في الوقت ذاته المصلين الى ضرورة التقرب لله والدعاء بأن يعز البلاد ويزيدها من الخيرات والغيث الكثير.

وختم خطبته بالدعاء لله أن يرزق الأرض من خيراته وغيثه الوفير وألا يؤخر الرزق والخير عن العباد.

يُذكر أن مديريات الأوقاف الخمس أقامت صلاة الاستقساء في المناطق التي حددتها الوزارة مبسقًا بمشاركة عدد كبير من المواطنين.