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على أثر انسدادات شديدة في الشرايين

طاقم جراحة القلب المفتوح بالشفاء ينجح في زراعة شريانيين تاجيين لستينية

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:05

غزة - إيمان عاشور- الرأي

نجح طاقم جراحة القلب المفتوح بمجمع الشفاء برئاسة د. ساهر أبو غالي استشاري ورئيس قسم جراحة القلب بالمجمع، في إجراء عملية جراحية لمريضة تبلغ من العمر "60" عاما تعاني من ألام شديدة في الصدر مع أي مجهود بسيط تقوم به، ومن خلال إجراء قسطرة تشخيصية تبين وجود انسدادات شديدة في الشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب مما يعرض حياة المريضة للخطر، وبعد معاينة الحالة من قبل فريق جراحة القلب تقرر إجراء عملية عاجلة لها حيث تم زراعة شريانيين تاجيين، وأن المريضة في حالة تحسن وتعافي.

هذا وأشادت عائلة " دادر " بالخدمة الصحية التي تلقتها المريضة من الفريق الطبي من أطباء وتخدير وتمريض، مشيدين بأداء الطواقم الطبية لما تبذله من جهد عظيم في خدمة المرضي.

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