منتخب البرازيل يتأهل رسميا لـ كأس العالم بهدف فى شباك كولومبيا

تأهل منتخب البرازيل رسميا إلى كأس العالم 2022، بعد الفوز الصعب على ضيفه منتخب كولومبيا، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "آرينا كورنثيانز"، بمدينة ساو باولو، في إطار مواجهات الجولة الثالثة عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكاس العالم 2022.

ويعد منتخب البرازيل رابع منتخب يضمن تواجده في مونديال 2022 بعد منتخبات: قطر (البلد المضيف)، وألمانيا والدنمارك.

سجل لوكاس باكيتا هدف منتخب البرازيل في الدقيقة 72 من تمريرة رائعة للنجم نيمار. وكان منتخب البرازيل الطرف الأفضل خلال أحداث الشوط الأول، وكانت أخطر الفرص كرة دانيلو التي ارتدت من القائم الأيسر في الدقيقة 35، فيما شكل منتخب كولومبيا خطورة من الهجمات المرتدة، وكانت تسديدة لويس دياز بجانب القائمة الأيسر في الدقيقة 38 أبرز الفرص.

وشهد الشوط عنفا من جانبي لاعبي كولومبيا تجاه لاعبي البرازيل، وهو ما أدى إلى اعتراض النجم نيمار على حكم اللقاء في أكثر من مناسبة.

وبتلك النتيجة يتصدر منتخب البرازيل جدول ترتيب التصفيات التي تضم 10 منتخبات برصيد 34 نقطة، بفارق 9 نقاط عن منتخب الأرجنتين صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد منتخب كولومبيا في المركز الخامس برصيد 16 نقطة.

ودخل منتخب البرازيل اللقاء بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دانيلو - ماركينيوس - تياجو سيلفا - اليكس ساندرو.

خط الوسط: فريد - كاسيميرو - باكيتا.

خط الهجوم: رافينيا - نيمار - جيسوس.

وغاب عن منتخب البرازيل بداعي الإصابة، روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، وريتشارليسون مهاجم إيفرتون، في حين يعد المهاجم المخضرم راداميل فالكاو أبرز غيابات منتخب كولومبيا.

ويحل منتخب البرازيل ضيفا على منتخب الأرجنتين في السابع عشر من نوفمبر، في حين يستضيف منتخب كولومبيا نظيره منتخب باراجواي في نفس اليوم.