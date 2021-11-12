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إنجلترا تستضيف ألبانيا للاقتراب خطوة جديدة من مونديال 2022

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 06:20

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يستضيف ملعب "ويمبلي" مباراة هامة تجمع بين منتخب إنجلترا وألبانيا، في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ويتصدر منتخب إنجلترا جدول ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة ويبتعد عن بولندا الثاني بفارق 3 نقاط، بينما يحتل ألبانيا المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

ويستهدف الأسود الثلاثة الحفاظ على الصدارة من أجل الاقتراب لخطف بطاقة التأهل إلى مونديال قطر، وعلى الجانب الأخر، يدرك المنتخب الألباني صعوبة هذه الموقعة، ولكن سيحضر لها بأقصى جهد ممكن لمحاولة تحقيق الفوز وتعزيز رصيده.

وتقابل الفريقان من قبل 5 مرات فاز المنتخب الإنجليزي بجميع هذه المباريات.       

وجاءت قائمة منتخب إنجلترا كالتالي ..

حراسة المرمى: جونستون، بيكفورد، رامسديل

الدفاع: أرنولد، جيمس، وواكر، ستونز، كوادي، تروي مينجيز، هاري ماجواير، بن تشيلويل.

وسط الملعب: ديكلان رايس، كالفين فيليبس، بريس، ماسون ماونت، جوردان هندرسون

فودين، جودي بيلينجهام، سميث رو.

الهجوم: جيريليش، ستيرلينج، ساكا، هاري كين، تامي أبراهام.

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