رونالدو بعد تعادل البرتغال مع إيرلندا: نقطة مهمة وسنتأهل للمونديال يوم الأحد

أعرب النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو عن حزنه لتعادل منتخب بلاده أمام إيرلندا، فى المباراة التى أقيمت مساء الخميس، ضمن التصفيات الأوربية المؤهلة كأس العالم 2022 فى قطر، مشيرا إلى أن الحصول على نقطة هو مكسب وسوف نؤكد تأهلنا للمونديال يوم الأحد أمام صربيا فى الجولة الأخيرة.

وقال رونالدو، عبر حسابه على إنستجرام: "من الصعب دائمًا اللعب فى إيرلندا، لكن النقطة المكتسبة تترك كل الأهداف تحت رحمتنا يوم الأحد وعلى ملعبنا وأمام جمهورنا وفى منزلنا، سنختم تأهلنا إلى مونديال قطر".

وتعادل منتخب البرتغال مع مضيفه الأيرلندى سلبيا، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الخميس، على ملعب "أفيفا" فى العاصمة الأيرلندية دبلن، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من المجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

سيطر منتخب البرتغال على مجريات اللعب فى الشوط الأول، لكن دون خطورة كبيرة على مرمى المنتخب الأيرلندى، وفى الشوط الثانى، أستمرت النتيجة على حالها، وتعرض المنتخب البرتغالى لحالة طرد على مدافعه المخضرم بيبى فى الدقيقة 81 من زمن المباراة، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وفى نفس المجموعة تغلب المنتخب الصربى على نظيره القطرى برباعية نظيفة، وتغلب منتخب لوكسمبورج على نظيره أذربيجان بنتيجة 3 – 1.

ويتصدر المنتخب البرتغالى المجموعة الأولى برصيد 17 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن منتخب صربيا الوصيف بنفس عدد النقاط، لوكسمبورج الثالث برصيد 9 نقاط، ايرلندا 6 نقاط واخيرا أذربيجان برصيد نقطة واحدة.