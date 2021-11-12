الفرق بين الـ Live والـ Watch Party على فيس بوك



يوجد على فيس بوك أكثر من ميزة تهتم بالفيديو والبث المباشر ولعل أبرزها الـ Live والـ Watch Party، ولعل هنا نوضح الفرق بين هاتين الميزتين في بث مقاطع فيديو جديدة تم التقاطها في الوقت الفعلي أو مسجلة، وكذلك هناك اختلاف في تعامل المستخدمين لها، ونرصد ذلك وفقا لما ذكره موقع "business today".



تعد Facebook Live هي ميزة بث مباشر للفيديو عبر الإنترنت توفر للمستخدمين طريقة للتفاعل مع زملائهم المستخدمين في الوقت الفعلي، وعندما يبدأ مستخدمو فيس بوك البث المباشر، يتم إخطار متابعيهم، وتسمح هذه الميزة لجمهورهم بالتفاعل والتعليق أثناء البث، وهو ما يراه المضيف وأولئك الذين يقومون بمشاهدة البث أيضًا.



ويمكن أن يستمر البث المباشر على فيس بوك لمدة تصل إلى أربع ساعات ويتم حفظه ونشره على صفحتك بعد ذلك للعرض عند الطلب.



وتحتاج مقاطع الفيديو المباشرة إلى جذب اهتمام المتابعين أولاً حتى يتمكنوا من كسب المشاهدين أيضًا، ويمكنك الترويج لها مسبقًا وإعلام متابعيك بأنه سيكون هناك بث سيحدث.



فيما توفر Watch Party طريقة جديدة لمستخدمي فيس بوك لمشاهدة مقاطع الفيديو معًا في الوقت الفعلي أيضًا/ فبمجرد إنشاء Watch Party، يمكن للمشاهدين مشاهدة مقاطع الفيديو والتفاعل مع بعضهم البعض، قد يكون مقطع فيديو مباشرًا أو مسجلاً، ويحدث كل هذا التفاعل وتجارب المشاهدة المشتركة على شاشة واحدة فقط.



ويمكن للمستخدمين إنشاء حفلة مشاهدة من موجز الأخبار أو على الصفحات أو المجموعات أو من أي مقطع فيديو على فيس بوك يشاهدونه حاليًا.



يقع زر "Watch Party" في الجزء السفلي من أي مقطع فيديو على فيس بوك، ولا تقتصر هذه الميزة على مشهد واحد فقط؛ فتتيح للمستخدمين إضافة مقاطع فيديو متعددة عن طريق إنشاء قائمة انتظار لمقاطع الفيديو التي سيتم تشغيلها واحدة تلو الأخرى، ويمكن لمنشئي Watch Party أيضًا إضافة مضيفين مشاركين للسماح لهم بالتحكم في الحفلة.

