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لجنة الرقابة الغذائية بخان يونس تتلف 400 كجم مانجا فاسدة

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:29

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غزة-الرأي

تمكنت طواقم لجنة الرقابة الغذائية المكونة مفتشي قسم الصحة العامة في بلدية خان يونس، ومفتشي دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة، ومفتشي وزارة الإقتصاد الوطني، ومباحث التموين، وبمساندة شرطة البلديات من ضبط (400) كغم من المانجا غير الصالح للاستهلاك الآدمي وذلك في أحد الأسواق المركزية بالمدينة.
وذكرت اللجنة في تقرير مكتوب صدر عنها أن اللجنة وخلال جولاتها الاعتيادية في سوق الأربعاء الشعبي ضبطت الكمية المذكورة وبعد الفحص تم التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك وذلك لوجود علامات فساد ظاهرة عليها، وعلى الفور تم عمل محضر اتلاف للكمية المذكورة حسب الأصول القانونية.
وبينت اللجنة أنها تبذل جهودًا متواصلة من أجل منع بيع الأغذية الفاسدة أو الترويج لها لتأمين حياة صحية سليمة لأبناء شعبنا وستتخذ الاجراءات القانونية صارمة بحق كل من يخالف الأنظمة والقوانين الخاصة بالجوانب الصحية والبيئية.
 

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