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النقل والمواصلات يستقبل وفد من دائرة مباحث المعابر والموانئ

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:37

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غزة-الرأي

استقبل وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبوشرخ دائرة مباحث المعابر والموانئ ممتثلة بنائب مدير عام المباحث العامة العميد رياض القاضي والمقدم أحمد قنيطة مدير دائرة المعابر والموانئ ونائبه الرائد محمد الكومي ومسؤول قسم الموانئ الرائد محمد عبد الرحمن.
وطرح مدير عام المباحث المعابر والموانئ أهم المشاكل الموجودة في المينا وسبل معالجتها، حل جميع المشاكل الخاصة بالمستأجرين في المنطقة الجنوبية من المينا.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التواصل والعمل المشترك بينهما، الذي يهدف لتعزيز العلاقات فيما بينها.
 

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