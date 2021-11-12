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بلدية غزة ومؤسسة عبد المحسن القطان يبحثان سبل تعزيز التعاون

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:50

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غزة-الرأي

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مع وفد من مؤسسة عبد المحسن القطان سبل تعزيز التعاون وتنفيذ أنشطة ثقافية وبناء شراكة بين البلدية والمركز بما يخدم واقع الطفولة ويعزز المشهد الثقافي في المدينة.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية، حضره إلى جانب رئيس البلدية، عضو المجلس البلدي م. هاشم سكيك، فيما ضم وفد مؤسسة القطان، مدير عام المؤسسة في الضفة الغربية فداء توما، ومديرة المؤسسة في غزة نهاية أبو نحلة.
وأطلع رئيس البلدية الوفد على عمل البلدية وواقع المراكز الثقافية التابعة للبلدية، وجهودها في تفعيل المراكز الثقافية، ومشروع صيانة مركز هولست الثقافي، وإضافة إلى جهود البلدية في الحفاظ على الأماكن التراثية والأثرية في المدينة ومشاريع إعادة ترميمها للحفاظ على الإرث التاريخي للمدينة.
وأكد على أهمية العلاقات بين بلدية غزة ومؤسسة عبد المحسن القطان، والتعاون المشترك في تنفيذ أنشطة ثقافية تخدم المدينة وتعزز المشهد الثقافي، وبناء شراكة بين البلدية والمؤسسة في تفعيل مركز هولست الثقافي.
بدوره، شكر الوفد رئيس البلدية والمجلس البلدي على جهود البلدية، وأكد أهمية التعاون المشترك في المرحلة المقبلة لتحقيق شراكات في مجالات الطفل والشؤون الثقافية.
واتفقا على تعزيز التواصل خلال المرحلة المقبلة لتطوير العلاقات وفتح قنوات جديدة تخدم قطاع الطفولة وتعزز المشهد والأنشطة الثقافية في المدينة.
 

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