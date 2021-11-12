الشفاء الطبي " يجرى “10” عمليات جراحية بتقنية ” اللبرسكوب الجراحي ”

غزة-الرأي

أنهي استشاري جراحة المسالك البولية د. طلعت العطار القادم من مقاطعة سانت بترس بورغ – روسيا ، وبشراكة الفريق الطبي المحلي برئاسة د. فايز زيدان استشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بالمجمع ، إجراء “10” عمليات جراحية بتقنية ” اللبرسكوب الجراحي ” تنوعت ما بين حالات اورام الكلي والبروستاتا ، تضيق في الحالب ، و أخري استخراج حصاوي من الحالب والكلي وعمليات تجميلية على الحالب .

وأوضح د. العطار أن عمليات ” اللبرسكوب الجراحي ” بدون جروح ظاهرة و بنسبة ألم أخف على عكس الجراحة و تقلل من فترة مكوث المريض بالقسم وتقلل من إعطائه المضادات الحيوية والأدوية بالتالي أقل تكلفة على وزارة الصحة من المرضي ذوي العمليات الجراحية المفتوحة ، مشيرا إلى ان الطواقم الطبية المحلية تتمتع بخبرات كبيرة في هذا المجال وقادرة على إجراء مثل العمليات في حال توفر الأجهزة المطلوبة ، معربا عن سعادته بالقدوم لقطاع غزة لخدمة وطنه وأبناء شعبة ومؤكدا على حرصة لإجراء سلسلة زيارات قادمة من أجل تدريب الكوادر الطبية ودعم القطاع الصحي والتخفيف من معاناة المرضى