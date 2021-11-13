بيرلو يضرب بارما بهدف رائع فى الدوري الإيطالي

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.



لعب فريق ميلان أمام بارما فى مواجهة الجولة السادسة من موسم 2010 – 2011 للدوري الإيطالي، وكان الروسونيرى يضم وقتها مجموعة كبيرة من النجوم العمالقة فى كرة القدم، أمثال الساحر رونالدينيو، زلاتان إبراهيموفيتش، روبينيو، كلارينس سيدورف، فيليبو إنزاجى، جينارو جاتوزو، أليساندرو نيستا، والمايسترو أندريا بيرلو، وغيرهم.



ونجح بيرلو فى قيادة ميلان للفوز بالمباراة بنتيجة 1 / 0، بعدما سجل واحداً من أجمل الأهداف فى مسيرته الكروية، حيث جاء الهدف من تسديدة بعيدة المدى من نصف الملعب، بشكل رائع للغاية، لينضم إلى مجموعة الأهداف الجميلة التى اعتاد النجم الإيطالى أن يسجلها دائماً.



وأعلن المايسترو بيرلو أمس الاثنين عن اعتزاله كرة القدم نهائياً، وهو فى عامه الـ 38، لينهى بذلك مسيرة واحد من أفضل النجوم فى عالم كرة القدم.