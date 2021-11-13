مانشيني: علينا تسجيل العديد من الأهداف ضد أيرلندا

أكد روبرتو مانشيني، المدير الفني لـ منتخب إيطاليا، أنه لا بديل سوى تسجيل العديد من الأهداف في مباراة إيرلندا الشمالية المقبلة، بعد التعادل مع ضيفه السويسرى، بهدف لكل منهما، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الجمعة، على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة التاسعة من المجموعة الثالثة بدور المجموعات في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم.

وستحسم مواجهتا الجولة الأخيرة يوم الاثنين المقبل بعد تساوي المنتحبين في عدد النقاط، حيث سيحل منتخب إيطاليا ضيفا على إيرلندا الشمالية، فيما يستقبل منتخب سويسرا نظيره منتخب بلغاريا.

وأهدر جورجينيو فرصة تحقيق الفوز للآزوري أمام سويسرا بعدما أضاع ركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

وقال مانشيني في تصريحات عقب نهاية المباراة :"لدينا ميزة صغيرة في التأهل، يجب علينا تسجيل العديد من الأهداف ضد أيرلندا الشمالية في المباراة القادمة".

وواصل قائلا: "للأسف هذا هو الوضع.. لقد أهدرنا ركلة جزاء في مباراة الذهاب وواحدة في الإياب..هذه الأشياء تحدث، عانينا بعد هدف سويسرا في الشوط الأول".

وعن إهدار جورجينيو لركلة الجزاء، أشار قائلا :"اهدار ركلات الجزاء شيء وارد في كرة القدم، جورجينيو واحد من أفضل المسددين لدينا".

بهذه النتيجة، يواصل منتخب إيطاليا صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة متساويًا مع منتخب سويسرا الثاني بنفس الرصيد، فيما يأتي منتخب إيرلندا الشمالية ثالثا برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف فقط عن بلغاريا عقب فوزه على ليتوانيا بهدف دون رد في نفس التوقيت.