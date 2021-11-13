كيفية تغيير صورة ملفك الشخصى بـ Zoom على أى جهاز



يتيح Zoom لك اختيار صورة ملفك الشخصي ، والتي ستظهر عندما يتم إيقاف تشغيل الكاميرا، أنها طريقة للاحتفاظ بمظهر احترافي دون البقاء أمام الكاميرا في جميع الأوقات، ويمكنك إضافة صورة ملفك الشخصي Zoom أو تغييرها في أي إصدار من التطبيق، وكذلك على موقع الويب، وذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider".



كيفية تغيير صورة ملفك الشخصي Zoom في تطبيق سطح المكتب

تعمل هذه الخطوات مع كل من تطبيقات سطح مكتب Mac و PC.



1. افتح Zoom وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك، إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.



2. اضغط فوق الرمز الحالي الخاص بك في الزاوية العلوية اليمنى، ثم حدد الإعدادات.



3. حدد ملف التعريف في الشريط الجانبي الأيسر، ثم اضغط فوق صورة ملفك الشخصي الحالية.



4. اضغط فوق "تغيير الصورة" واختر صورة ملف تعريف جديدة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم قم بتغيير حجمها واضغط فوق "حفظ".



كما يمكنك بدلاً من ذلك، عندما تكون في اجتماع، مرر مؤشر الماوس فوق صورتك واضغط فوق النقاط الثلاث التي تظهر في الزاوية، ثم حدد تحرير صورة الملف الشخصي، وستظهر النافذة المنبثقة التي تتيح لك اختيار صورة جديدة على الفور.

كيفية تغيير صورة ملفك الشخصي Zoom في تطبيق الهاتف المحمول

يعمل هذا مع كل من تطبيقات Apple وAndroid.

1. افتح تطبيق Zoom وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.



2. اضغط على خيار الإعدادات في الركن الأيمن السفلي، ثم اضغط على اسم حسابك في أعلى الشاشة.



3. اضغط على صورة الملف الشخصي، ثم اختر ما إذا كنت تريد التقاط صورة جديدة أو الاختيار من صورك الحالية.



4. اختر أو التقط صورتك الجديدة واقطعها، ثم اضغط على تم.

كيفية تغيير صورة ملفك الشخصي Zoom على الموقع

يمنحك موقع Zoom أكبر قدر من التحكم في إعدادات حسابك.

1. توجه إلى صفحة ملف التعريف الخاص بك على موقع Zoom، وقم بتسجيل الدخول إذا كنت بحاجة إلى ذلك.



2. اضغط فوق صورة ملف التعريف الحالية، ثم اضغط فوق "تغيير".



3. اختر صورة جديدة من جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الخاص بك، ثم قم باقتصاصها وحدد حفظ.