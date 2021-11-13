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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

3 طرق لإصلاح البريد الصوتى الخاص بجهاز iPhone

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:45

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إذا كان البريد الصوتي الخاص بجهاز iPhone لا يعمل، فإما أن جزءًا منه به خلل أو لا يعمل البريد الصوتي على الإطلاق، وإليك دليل الشامل لاستكشاف المشكلة واستعادة البريد الصوتي وتشغيله، وفقا لما ذكره موقع "business insider".
 

تأكد من إعداد البريد الصوتي على جهاز iPhone 

 
يجب عليك التأكد من إعداد بريدك الصوتي بشكل صحيح على جهاز iPhone، وإذا قمت مؤخرًا بتغيير شركات الاتصالات، فقد تحتاج إلى إجراء تكوين أولي للبريد الصوتي.
 
1. ابدأ تشغيل تطبيق الهاتف.
 
2. اضغط على علامة التبويب البريد الصوتي في الجزء السفلي من الشاشة.
 
3. إذا لم يتم إعداده بعد، فاضغط فوق "إعداد الآن"، واتبع التعليمات لإنشاء كلمة مرور للبريد الصوتي واختر ترحيبًا أو سجله.

تأكد من عدم تشغيل إعادة توجيه المكالمات

تعد أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لتوقف البريد الصوتي عن العمل هو أنك قمت بإعداد إعادة توجيه المكالمات في وقت ما في الماضي ونسيت إيقاف تشغيله، فيتم توجيه مكالماتك إلى رقم هاتف آخر، فيما يلي كيفية التحقق من حالة إعادة توجيه المكالمات:

1. ابدأ تطبيق الإعدادات.
 
2. اضغط على الهاتف.
 
3. اضغط على إعادة توجيه المكالمات.
 
4. في صفحة إعادة توجيه المكالمات، تحقق من حالة إعادة التوجيه الخاصة بك، وإذا تم تمكين إعادة توجيه المكالمات، فقم بإيقاف تشغيلها عن طريق تمرير الزر إلى اليسار.

اغلق واعد فتح تطبيق الهاتف

في كثير من الأحيان، يتم حل خلل البرنامج بسهولة فقط عن طريق إعادة تشغيل الجهاز أو البرنامج الذي يعمل بشكل سيء، وإذا وصلت إلى هذا الحد ولا يزال بريدك الصوتي لا يعمل، فقم بإيقاف تشغيل جهاز iPhone، وانتظر دقيقة ثم أعد تشغيله مرة أخرى، أو اغلق تطبيق الهاتف ثم ابدأ تطبيق الهاتف مرة أخرى، وإذا كان التطبيق يعاني من مشكلة بسيطة في البرنامج، فقد يعمل الآن.

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