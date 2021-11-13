تويتر لن يعرض الصور "المقصوصة" على الويب بعد الآن

أزال تويتر خوارزمية اقتصاص الصور لمنصات أندرويد وiOS في مايو من هذا العام، حيث سمح هذا للمستخدمين بمشاهدة الصور الكاملة أثناء التمرير عبر موجز تويتر، وكان نفس التغيير مرئيًا أثناء المرور عبر أي حساب تويتر محدد.

والآن، قامت الشركة بإدخال التغيير لمستخدمي الويب أيضًا، هذا يعني أن الأشخاص الذين يستخدمون تويتر على متصفحات الويب سيتمكنون أيضًا من عرض الصور بالحجم الكامل في خلاصاتهم وملفاتهم الشخصية.

وقد تم إعلام المنصة بالميزة من خلال حساب الدعم الرسمي الخاص بها، وفي وقت سابق، كان على المستخدمين النقر على الصور لعرض الصورة كاملة، وقد بدأت الشركة في اختبار الميزة في مارس من هذا العام بعد تلقي تعليقات من المستخدمين تفيد بأن خوارزمية الاقتصاص الخاصة بها متحيزة.

واختتمت الشركة اختباراً لدراسة التباين في الخوارزمية، وفي الاختبارات، اكتشف تويتر أن خوارزمية الاقتصاص كانت متحيزة تجاه الأشخاص البيض، وتم مشاركة النتائج من قبل الشركة في منشور مدونة.

وبحسب ما ورد يعمل تويتر أيضًا على توسيع ميزة "عدم الإعجاب" لمزيد من المستخدمين، وفقًا لمدونة التكنولوجيا المعروفة، جين مانشون وونغ، تعمل الشركة على زر التصويت لأسفل للويب بعد اختباره لنظام iOS، وبدأت الشركة في تجريب الميزة في يوليو من هذا العام، وكان متاحًا فقط للمستخدمين المحدودين على نظام iOS الأساسي.