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"المرور": وفاتان و28 إصابة في 43 حادث سير الأسبوع الماضي

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:38

غزة - الرأي:

نشرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح السبت، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي من 6 وحتى 12 نوفمبر الجاري.

وأفادت إحصائية المرور أن 43 حادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال الأسبوع الماضي، خلّفت وفاتين و28 إصابة، منها 9 بجروح متوسطة، و19 بجروح طفيفة.

وبيّنت الإحصائية أن الحوادث خلفت أضراراً مادية وتلفيات بـ 44 مركبة، من ضمنها 8 دراجات نارية.

وكانت شرطة المرور قد أعلنت وفاة الشقيقين المُسنين رمضان وعرفان أبو هويشل جراء صدمهما من قبل مركبة من نوع "فيات" قرب مركز شرطة المعسكرات الوسطى بشارع صلاح الدين وسط القطاع الأسبوع الماضي.

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