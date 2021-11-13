بلدية دير البلح تنتهي من إعداد خطة المساءلة المجتمعية

غزة-الرأي

أنهت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة خطة المساءلة المجتمعية ضمن مشروع " تنمية قدرات البلديات والمجتمعات المحلية في المساءلة المجتمعية" المنفذ من صندوق تطوير وإقراض البلديات بالتعاون مع جمعية عايشه لحماية المرأة والطفل.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى مأسسة المساءلة المجتمعية في العمل البلدي بما يعزز المشاركة المجتمعية في مساءلة البلديات في إدارة الشأن العام من ناحية، وتعزيز الثقة والتواصل بين المجتمع المحلي والبلدية من ناحية أخرى.

ووفق الخطة فإنه تم إدراج العديد من الاهداف أبرزها تعزيز حق المواطنين في الحصول على المعلومات والإجراءات المتعلقة بخدمات البلدية، توعية المواطن بأهمية دوره في موضوع المساءلة المجتمعية، تعزيز مشاركة المجتمع المدني ومؤسساته في عملية التخطيط ووضع السياسات وصناعة القرار الخاصة بالشأن العام والعديد من الأهداف الأخرى، وتطمح البلدية إلى تنفيذ هذه الأهداف تحقيقاً للمصلحة العامة.

وبينت أنه خلال فترة إعداد الخطة تم إدراج العديد من القضايا لتعزيز المشاركة الفاعلة بين البلدية والمجتمع المحلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، معربة البلدية عن أملها في تنفيذ الأنشطة المتعلقة لتعزيز مأسسة المشاركة المجتمعية

