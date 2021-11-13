هيئة الزراعة تناقش قضايا هامة متعلقة بعملها

غزة-الرأي

ناقشت هيئة وزارة الزراعة الفلسطينية، قضايا هامة متعلقة بعملها في القطاع الزراعي، وذلك خلال اجتماعها الدوري في مقر الوزارة بغزة، برئاسة وكيل وزارة الزراعة د.أيمن اليازوري.

ومن جملة الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال، البحث في سبل انجاح المرحلة الثانية من مشروع تخضير فلسطين للعام الحالي ٢٠٢١، حيث من المقرر خلال الاسبوع القادم استكمال المشروع وفقاً للبيانات السابقة المسجلة في المديريات.

وركزت هيئة الوزارة في اجتماعها، على أهمية توفير اللقاحات البيطرية في مواعيدها حرصاً على سلامة الثروة الحيوانية.

وتطرق المجتمعون إلى نشر الثقافة حول معايير الممارسات الزراعية الجيدة، وامكانية تطبيقها في مجال المشاتل والزراعات المحصولية.

كما ناقشت هيئة وزارة الزراعة، الإجراءات المتعلقة بتنظيم قطاع انتاج الدواجن، من خلال إدخال البيض المخصب للقطاع بكميات وافرة تلبي حاجة القطاع، علماً أن الزراعة عقدت -قبل يومين- اجتماعاً لهذا الغرض مع المعنيين في هذا القطاع وسوف تتابع لقاءاتها بالخصوص.

