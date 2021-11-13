زراعة خانيونس تتفقد شركات تفريخ الصيصان بالمحافظة

غزة-الرأي

نفذت مديرية زراعة خان يونس، جولة ميدانية تفقدية على شركات تفريخ الصيصان في المحافظة .

بدوره، تطرق م. أسعد ابوطعيمة رئيس قسم الانتاج الحيواني عن الدور الهام للمفرخات في انتاج صيصان ذات مواصفات سليمة، لانتاج دجاج عالي الجودة،مشيرا الى العوامل التى تؤثر على الحصول على الناتج النهائي من الصيصان السليمة داخل المفرخات،داعياً شركات التفريخ استيراد البيض المخصب ذو المواصفات القياسية.

من جانبهم ،تحدث أصحاب شركات التفريخ الضوء على العقبات التى تواجهم خلال عمل هذه الشركات ومناقشتها للوصول الى الحلول المناسبة والملائمة من اجل استمرارية العمل فيها.

وتهدف هذه الجولات للحصول على جودة المنتج الزراعي ضمن سياسة وزارة الزراعة.

