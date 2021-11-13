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زراعة الوسطى تنفذ اللقاء التدريبي الرابع من برنامج النادي البيئي

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 12:19

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نفذت مديرية زراعة المحافظة الوسطى بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم - الوسطى برنامج النادي البيئي ،حيث تم تنفيذ رابع فعاليات هذا البرنامج بعنوان" مدرستي جميلة" في مدرسة ابن رشد الثانوية للبنات..
وأكد فريق العمل المكون من أ. دعاء البنا ، أ. رانية بشير ، أ. سماح القريناوي ، م. ديانا بشير.. أن البرنامج جاء لتوعية الطالبات بأهمية المحافظة على المرافق العامة و الحدائق المدرسية، وأهمية المحافظة على نظام غذائي يزيد من طاقة الطالبات وقدرتهن على التفاعل مع دروسهن العلمية داخل فصولهن.
يذكر أن وزارة الزراعة بالتعاون مع صندوق التشغيل الفلسطيني تنفذ هذا البرنامج لإيجاد فرص عمل للخريجين والخريجات على بند التشغيل المؤقت ولإيجاد بيئة كريمة توفر أجواء دراسية مريحة تساعد الطلبة على التحصيل الدراسي وتنمي الوعي لدى أبناءنا الطلاب والطالبات.
في ذات السياق جرى تقديم الخدمات الإرشادية والمتابعة الميدانية للحدائق المدرسية..
بدورها ،أعربت مديرة المدرسة المستضيفة عن جزيل شكرها وعظيم امتنانها لطاقم العمل في مديرية زراعة الوسطى على جهودهم الكبيرة والمبذولة لخدمة أبناء المحافظة الوسطى.

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