وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تتفقد شركات تفريخ الصيصان بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الزراعة تناقش قضايا هامة متعلقة بعملها وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تنتهي من إعداد خطة المساءلة المجتمعية وكالة الرأي الفلسطينية بدء الامتحانات النصفية في كلية مجتمع الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2113) السبت 13/11/2021 وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": وفاتان و28 إصابة في 43 حادث سير الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: وفاة و53 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية واللحوم بغزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابين من رام الله والخليل وكالة الرأي الفلسطينية 5 أسرى يواصلون الإَضراب عن الطعام بأوضاع صحية خطيرة
أخبار » الأخبار الحكومية

4701 مغادراً و4790 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 01:52

غزة - الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (7 - 12 نوفمبر 2021).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 4701 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 4790.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 4519 مواطناً و140 أجنبياً، و42 من فلسطيني الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 4580 مواطناً، و144 أجنبياً، و66 من فلسطيني الداخل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الامتحانات النصفية في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟