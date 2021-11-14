8 ميزات جديدة فى واتس آب قد تتمكن من استخدامها قريبًا

يقال إن واتس آب من المقرر أن يطرح بعض الميزات الجديدة في التحديثات القادمة لمنصات Android وApple iOS، حيث تم رصد هذه الميزات بواسطة WABetaInfo، وفي حين أن بعض هذه الميزات متاحة للمستخدمين المسجلين في برنامج واتس آب beta، فإن بعضها موجود في تسريبات، وفيما يلي قائمة بميزات واتس آب التي قد تتمكن من استخدامها على أجهزتك قريبًا.

- ميزة الدردشة الجماعية تسمى Communities

ستوفر ميزة المجتمعات مزيدًا من التحكم لمسؤولي المجموعة، ومن المتوقع أن توفر الميزة خيار إنشاء مجموعات داخل المجموعات. سيكون مشابهًا تمامًا لكيفية ترتيب القنوات المتعددة تحت مظلة مجتمع Discord، وينص WABetaInfo كذلك على أن المجموعات الفرعية تبدو أيضًا مشفرة من طرف إلى طرف.

- القدرة على استخدام واتس آب على أجهزة متعددة

في الآونة الأخيرة ، أضاف النظام الأساسي ميزة متعددة الأجهزة لجميع مستخدمي الإصدار التجريبي، وتتيح الميزة للمستخدمين الوصول إلى النظام الأساسي على أجهزة متعددة حتى إذا لم يكن هناك اتصال على الهاتف الذكي الرئيسي. يمكن للمستخدمين ربط حساب واتس آب واحد بما يصل إلى أربعة أجهزة أخرى.

- مهلة جديدة لاختفاء الرسائل

قدم واتس آب ميزة الرسائل المختفية العام الماضي. تتيح هذه الميزة للمستخدمين إرسال رسائل تختفي بعد فترة زمنية معينة. مع التحديث التجريبي ، أضافت الشركة خيارات 90 يومًا و 24 ساعة لهذه الميزة. حتى الآن ، تتم إزالة الرسائل المختفية تلقائيًا بعد 7 أيام.

- المزيد من عناصر التحكم لآخر ظهور وصورة الملف الشخصي

ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بالتحكم في من يمكنه رؤية آخر ظهور لهم والحالة وصورة الملف الشخصي ووصف حول واتس آب، هذا هو الخيار الرابع حيث يقدم التطبيق بالفعل خيارات مثل الجميع وجهات الاتصال الخاصة بي ولا أحد. سيتعين على المستخدمين تحديد جهات الاتصال التي لا يرغبون في مشاركة المعلومات معهم باستخدام خيار "My Contacts Expect".

ردود فعل الرسائل مثل Instagram و Facebook Messenger

يجلب واتس آب ردود فعل الرسائل المشابهة لتلك المتوفرة على Instagram و Facebook Messenger. تتيح الميزة للمستخدمين الرد على الرسائل. سيتعين على المستخدمين فقط النقر مع الاستمرار على الرسالة التي يريدون الرد عليها ثم سحب إصبعهم إلى الرمز التعبيري المناسب. سيظهر رد الفعل أسفل النص وسيكون مرئيًا لجميع الأعضاء في المجموعة.

استمع إلى الرسائل الصوتية قبل إرسالها ، واجهة جديدة

إمكانية الاستماع إلى الرسائل الصوتية قبل إرسالها بواجهة مستخدم جديدة لطيفة، يمكن للمستخدمين الاستماع إلى الرسائل الصوتية المسجلة قبل إرسالها، تقوم الشركة بإضافة زر إيقاف ويمكن للمستخدمين الاستماع بسرعة إلى الرسالة الصوتية، إذا لم تعجبهم الرسالة الصوتية المسجلة ، فيمكنهم حذفها.

بطاقة جهة اتصال للحصول على تصميم جديد

بطاقة جهة الاتصال (الطريقة التي يظهر بها اسمك عندما ينقر عليها شخص ما) هي أيضًا تحصل على تصميم جديد. تظهر لقطات الشاشة التي ظهرت أن واتس آب قد نقل زر المعلومات بجوار اسم جهة الاتصال ، وأن صورة الملف الشخصي لم تعد مربعة.

سيعرف المستخدمون ما إذا كان الرمز التعبيري المستلم لا يفتح

يعمل واتس آب على ردود أفعال الرسائل وأيضًا كيف سيراها المستخدمون. في حالة عدم فتح رد الفعل / الرموز التعبيرية المشتركة في الدردشة ، سيبلغ واتس آب المستخدم قائلاً إن إصدار واتس آب قيد التشغيل لا يدعم تلقي ردود الفعل.