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الصحة تنهى اليوم التدريبي لعلاج حالات حديثي الولادة

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:45

غزة- الرأي

أنهت وزارة الصحة اليوم التدريبي على البروتوكول الوطني لحديثي الولادة العملي والنظري بمشاركة استشاريَيْ حديثي الولادة د. أمير عطاونة ومطيع أبو عواد من مستشفى المقاصد الخيرية بالقدس، حيث تم زيارة حضانة الشفاء وزيارة حضانة مجمع ناصر "التحرير ".

وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة لتحسين صحة الطفل وحديثي الولادة، بالتعاون مع شبكة حضانات قطاع غزة والشركاء في الضفة الغربية.

وعَدّ د. نبيل البرقونى رئيس شبكة حضانات قطاع غزة أن هذه الدورة التي استهدفت 25 طبيباً و25 من الكوادر التمريضية من جميع حضانات المستشفيات السبعة تعقد لأول مرة بهذا المستوى بمشاركة الاستشاريين من شطري الوطن في الجانبين العملي والنظري وباستخدام أجهزة التنفس الصناعي والمستلزمات الطبية اللازمة للتدريب العملي، ويذكر أن هذه الدورة استمرت على مدار ثلاثة أيام متتالية.

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