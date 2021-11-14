بلدية غزة تبحث مع الغرفة التجارية سبل تطوير سوق فراس

غزة- الرأي

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مع نائب رئيس الغرفة التجارية رشاد حمادة، سبل تطوير سوق فراس وبناء مجمع تجاري يخدم سكان المدينة، والتعاون بين البلدية والغرفة في توفير تمويل لإنشاء السوق لخدمة المواطنين والتجار وتحقيق بيئية صحية للتسوق في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر الغرفة بمدينة غزة، حضره إلى جانب رئيس البلدية، عضو المجلس البلدي بدر صبرة، ومدير وحدة التخطيط والتطوير م. ماهر سالم، فيما حضر عن الغرفة إلى جانب حمادة، أمين سر مجلس إدارة الغرفة هاني عطا الله، وأمين الصندوق محمد الفرعاوي، وأعضاء مجلس الإدارة م. وائل العاروري، وعدنان حرز الله.

وأطلع رئيس البلدية الحضور على جهود البلدية لتطوير سوق فراس وبناء مجمع تجاري بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك نقل المحلات في سوق فراس إلى سوق اليرموك تمهيداً لتطويره فور توفر الإمكانيات لذلك.

وأكد رئيس البلدية أن البلدية تسعى لتطوير السوق بالتعاون مع القطاع الخاص والتجار بهدف إنشاء سوق تجاري يخدم مدينة غزة وكافة مناطق القطاع، وجعله مركزاً تجارياً ومعلم يعزز الحركة التجارية في المدينة.

بدوره؛ أشاد رشاد حمادة بجهود بلدية غزة ودورها الرئيس في خدمة سكان المدينة وجهودها لتطوير سوق فراس وتنشيط الحركة لتجارية في المدينة، مؤكداً أهمية العلاقات بين بلدية غزة والغرفة التجارية لإنشاء سوق تجاري وتعزيز العجلة الاقتصادية في المدينة.

بدوره؛ قدم م. ماهر سالم عرضاً تضمن رؤية البلدية وخططها لتطوير السوق والجهود التي تبذلها لتوفير سوق عصري وكبير يوفر مساحات ومحلات للتجار وأماكن تتيح تسوق أفضل للمواطنين ويحقق رؤية البلدية في تعزيز الأوضاع الصحية والبيئية في المدينة من خلال إنشاء سوق بمواصفات حديثة.

وبحث الطرفان سبل تمويل إنشاء السوق والتعاون مع أصحاب المحلات في السوق لتحقيق شراكة في عملية إنشاء السوق، والمواصفات الهندسية والفنية، وأقسام السوق المختلفة.

واتفق الطرفان على تعزيز التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة بما يحقق رؤية المؤسستين المشتركة بإنشاء سوق تجاري يعزز الحركة التجارية ويوفر مكان أفضل للمواطنين والتجار في المدينة.