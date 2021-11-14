"هنية" و"أبو النجا" يفتتحان بطولة الشهيد"ياسر عرفات" لكرة القدم

غزة- الرأي

افتتح عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وإبراهيم أبو النجا محافظ غزة، بطولة الشهيد"ياسر عرفات" الأولى لكرة القدم لأندية النخبة الأبطال، مساء اليوم السبت في استاد فلسطين.

وحضر حفل الافتتاح كل من د. عماد الأغا عضو الهيئة القيادية العليا بحركة فتح، وإبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، وموسى الوزير رئيس مؤسسة ياسر عرفات، واعضاء اتحاد كرة القدم ورؤساء وممثلي الأندية.

وأكد عبد السلام هنية في كلمة افتتاح البطولة أن الشهيد ياسر عرفات رمز القضية الفلسطينية وقدم الكثير من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وأضاف:" للرئيس عرفات مكانة عظيمة لدى شعبنا الفلسطيني ونحن اليوم كأسرة رياضية نقدم الوفاء لذكرى قائد وملهم ونحن على دربه سائرون حتى النصر والتحرير".

وقبل انطلاق مباراة الافتتاح بين فريقي اتحاد الشجاعية وشباب خان يونس ، قام هنية وكبار الضيوف بمصافحة لاعبي الفريقين والتقاط الصور التذكارية، ومن ثم ركل كرة البداية إيذانا بانطلاق البطولة.

يذكر أن البطولة تضم (٨) أندية وهي الأندية التي حصلت على ألقاب بطولات الدوري والكأس خلال السنوات الماضية، شباب وخدمات رفح، وشباب خان يونس، واتحاد الشجاعية، والصداقة وخدمات الشاطئ والأهلي وغزة الرياضي.