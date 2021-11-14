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بلدية دير البلح: مستمرون بأعمال الصيانة وفق احتياجات المدينة

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 09:57

الوسطى- الرأي

تواصل بلدية دير البلح وسط قطاع غزة أعمال الصيانة المستمرة لشوارع المدينة، وأوضح م.هاني بن سعيد رئيس قسم الصيانة أن طواقم القسم مستمرين في مهام عملهم على مدار الوقت وفق احتياجات المدينة لأعمال الصيانة في ظل الإمكانات المتوفرة لدى البلدية.

واستعرض المناطق التي شملتها صيانة الاسفلت خلال الفترة السابقة ومن بينها شارع مستشفى شهداء الأقصى، شارع عكيلة، شارع الرشيد، شارع الشهداء" رمزون المحطة"، منطقة يافا، والعديد من المناطق الأخرى، معرباً عن أمله في توفير المواد اللازمة لأعمال الصيانة لتشمل كافة المناطق والتي تلبي احتياجات المواطنين سيما مع دخول فصل الشتاء والصعوبات التي تتواجهها بعض المناطق.

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