الصحة في غزة: البدء بتقديم تطعيم "الأنفلونزا" غداً الاثنين

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، توفير كمية من التطعيم الخاص بالإنفلونزا الموسمية، ضمن خطتها لتحصين افراد المجتمع من الأمراض والأوبئة.

ودعت الصحة في تصريح لها اليوم الأحد، كافة المواطنين من الفئات المستهدفة والأكثر عرضة لخطر المضاعفات الطبية الناتجة عن الإنفلونزا الشديدة)، التوجه لتلقي التطعيم بدءً من يوم غدٍ الإثنين الموافق 15/11/2021، خلال أوقات الدوام الرسمي.

وأوضحت الصحة أن الفئات المستهدفة هي:(الطواقم الطبية- كبار السن فوق 60عاماً-مرضى الأمراض المزمنة- السيدات الحوامل).

وبينت أن التطعيم متوفر من خلال المراكز الصحية التالية:

▪️محافظة الشمال: مركز شهداء جباليا- عيادة الشيماء.

▪️محافظة غزة: مركز شهداء الرمال- مركز شهداء الشيخ رضوان- مركز صبحة الحرازين.

▪️محافظة الوسطى: مركز شهداء دير البلح -مركز شهداء النصيرات.

▪️محافظة خان يونس: مركز شهداء خانيونس "البندر"-مركز شهداء بني سهيلا.

▪️محافظة رفح: مركز شهداء رفح " أبو الوليد"-مركز شهداء تل السلطان.