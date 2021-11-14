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بلدية دير البلح تبحث آلية العمل بمشروع الترقيم البريدي الوطني

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:15

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غزة-الرأي

ناقش رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو آلية العمل بمشروع الترقيم البريدي الوطني الممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون SPC المنفذ عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP من خلال برنامج خلق فرص عمل JCP ، مع عدد من المهندسين الذين سيعملون بالمشروع وبحضور م.إياد أبو سمرة رئيس قسم الـGIS.
بدوره، أكد رئيس البلدية على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وأن يتحمل الكل مسؤولياته لإنجاز المشروع خلال مدته البالغة 3 شهور متمنياً التوفيق لهم بعملهم.
وسيشمل العمل كافة مناطق المدينة حيث سيتم ترقيم المباني والمنشآت برموز فريدة تدل على موقعها الجغرافي لتسهيل عملية تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.
الجدير بالذكر أن المشروع يتم العمل به على مستوى جميع المحافظات في قطاع غزة والضفة الغربية
 

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