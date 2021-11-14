فرنسا تكتسح كازاخستان وتتأهل لكأس العالم 2022 بقطر

تأهل المنتخب الفرنسي لكرة القدم، إلى بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر العام المقبل بعد فوزه الكبير على منتخب كازاخستان 8 / صفر مساء السبت في الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة للمونديال، والتي شهدت أيضا فوز فنلندا على منتخب البوسنة والهرسك 3 / .1

وسجل أهداف المنتخب الفرنسي كيليان مبابي أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق السادسة و12 و32 و87 و كريم بنزيمة (هدفين) في الدقيقتين 55 و59 وأدريان رابيو في الدقيقة 75 وأنطوان جريزمان في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه، فيما توقف رصيد منتخب كازاخستان عند ثلاث نقاط في المركز الخامس الأخير.

ولم يكن هناك أي فترة لجس النبض حيث بادر المنتخب الفرنسي بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة السادسة عندما مرر كريم بنزيمة الكرة إلى ثيو هيرنانديز في الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء ليمررها إلى كيليان مبابي الذي سددها إلى داخل المرمى.

وبعد مرور ست دقائق فقط على الهدف الأول، سجل المنتخب الفرنسي الهدف الثاني عندما بدأ هوجو لوريس حارس المنتخب الفرنسي هجمة مرتدة حيث لعب الكرة سريعا إلى كينجسلي كومان ليخرج الحارس ستاس بوكاتيلوف من مرماه في محاولة لإيقاف كومان الذي راوغه ومرر الكرة إلى مبابي الذي سددها إلى داخل المرمى الخالي.

واستمر ضغط المنتخب الفرنسي بحثا عن تسجيل هدف ثالث يؤمن به تقدمه، في المقابل، تراجع منتخب كازاخستان لوسط ملعبه واعتمد على تضييق المساحات حتى لا يتلقى هدفا ثالث.

ورغم محاولات المنتخب الفرنسي إلا أن اللعب انحصر في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 32 والتي شهدت تسجيل المنتخب الفرنسي للهدف الثالث عندما مرر كومان كرة عرضية قابلها مبابي بضربة رأس متقنة إلى داخل المرمى.

وشهدت الدقيقة 34 أول محاولات منتخب كازاخستان الخطيرة عندما مرر إريكن تابالوف كرة عرضية ارتقى إليها أورالخان أوميرتاييف وقابلها بضربة رأس لكن لوريس تألق وتصدى لها.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم فرنسا 3 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف المنتخب الفرنسي من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل المزيد من الأهداف وسط تراجع غير مبرر من لاعبي منتخب كازاخستان.

وفي الدقيقة 55 سجل المنتخب الفرنسي الهدف الرابع عندما توغل ثيو هيرنانديز بالكرة ومررها إلى كريم بنزيمة داخل منطقة الست ياردات ليسدد كرة قوية إلى داخل المرمى.

بعدها بأربع دقائق أضاف المنتخب الفرنسي الهدف الخامس عندما سدد كريم بنزيمة كرة قوية إلى داخل المرمى.

وكاد المنتخب الفرنسي يسجل الهدف السادس في الدقيقة 64 عندما لعب ماكسات تايكينوف، لاعب منتخب كازاخستان، ضربة رأس لإبعاد كرة عرضية لعبت داخل منطقة الجزاء ولكن كرته غيرت اتجاهها صوب المرمى واصطدمت بالقائم الأيمن.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 75 والتي شهدت تسجيل المنتخب الفرنسي للهدف السادس عندما لعب أنطوان جريزمان ركلة ركنية ارتقى إليها أدريان رابيو وقابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 82 احتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب الفرنسي بعدما قام فلاديسلاف فاسيلييف بعرقلة جريزمان داخل منطقة الجزاء ليسددها جريزمان مسجلا الهدف السابع للمنتخب الفرنسي في الدقيقة .84

بعدها بثلاث دقائق سجل المنتخب الفرنسي الهدف الثامن عندما قابل كيليان مبابي تمريرة من موسى ديابي بتسديدة قوية لتعانق كرته الشباك.

ومر الوقت المتبقي من المباراة بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز المنتخب الفرنسي 8 / صفر وتأهله لبطولة كأس العالم المقبلة.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب فنلندا على البوسنة والهرسك 3 / .1

وسجل أهداف منتخب فنلندا ماركوس فورس في الدقيقة 29 وروبين لود في الدقيقة 51 ودانييل أوشاوجنيسي في الدقيقة 73، فيما سجل هدف منتخب البوسنة والهرسك لوكا مينالو في الدقيقة .69

وشهدت المباراة طرد جوكا ريتالا لاعب منتخب فنلندا في الدقيقة .37

ورفع منتخب فنلندا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد منتخب البوسنة عند سبع نقاط في المركز الرابع قبل الأخير.