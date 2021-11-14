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تونس تسقط في فخ الخسارة أمام غينيا الاستوائية في التصفيات الأفريقية

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:26

تونس تسقط في فخ الخسارة أمام غينيا الاستوائية في التصفيات الأفريقية
تونس تسقط في فخ الخسارة أمام غينيا الاستوائية في التصفيات الأفريقية

سقط المنتخب التونسي لكرة القدم في فخ الخسارة أمام مضيفه غينيا الاستوائية صفر / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العام التي تقام بقطر العام المقبل.

وسجل هدف المباراة الوحيد بابلو جانيت في الدقيقة 84.

وتوقف رصيد المنتخب التونسي عند عشر نقاط في صدارة الترتيب، فيما رفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني.

وفي مباراة أخرى بذات المجموعة فاز المنتخب الزامبي لكرة القدم على ضيفه موريتانيا 4 / صفر.

وتقمص فاشيون ساكالا دور البطولة للمنتخب الزامبي بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 37 والأخيرة من الشوط الأول و63، فيما سجل الهدف الرابع يانسون داكا في الدقيقة 34.

ورفع المنتخب الزامبي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد المنتخب الموريتاني عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

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