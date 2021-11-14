ديوان المظالم وسلطة الأراضي يبحثان تعزيز منظومة حقوق المواطن

غزة-الرأي

استقبل رئيس ديوان المظالم د. حسن الصيفي رئيس سلطة الأراضي د. عماد الباز والوفد المرافق له أ. عرابي أبو شعبان مدير الشؤون الإدارية والمالية و أ. موفق علوان مدير الدائرة القانونية و أ. عمر زايده مدير دائرة المساحة و م. حسن السرحي مدير دائرة الأملاك وذلك بحضور مدير عام ديوان المظالم أ. رامز تمراز ومدير دائرة الشكاوى أ. سليمان عدوان وعدد من المختصين والمساعدين القانونيين بالديوان حيث تم بحث سبل التعاون المشترك من اجل تعزيز منظومة حقوق المواطن



من جانبه، اوضح رئيس الديوان أن علاقة الديوان مع المؤسسات الحكومية تكاملية وخاصة سلطة الأراضي مشيداً بالتطور الكبير في أداء سلطة الأراضي في الفترة الاخيرة مشيراً إلى أن ديوان المظالم يسعي في الفترة القادمة تحقيق رؤية الديوان المستقبلية والتي تتعلق بتطوير عمل الديوان حيث تم الانتهاء من مسودة قانون ديوان المظالم التي تهدف لتوسعة صلاحيات ومسؤوليات ديوان المظالم بالإضافة الي رفد الديوان بالكوادر البشرية المتخصصة وتوفير الدعم اللوجستي من أجل سير العمل على أكمل وجه.



بدوره ،أكد رئيس سلطة الأراضي على أهمية التعاون بين ديوان المظالم وسلطة الأراضي خاصة في مجال استقبال المظالم و الشكاوى والقضايا التي تأتي من طرف الديوان و الرد عليها بسرعة مع مراعاة الأنظمة والقوانين المعمول بها.



من جهته، أشار مدير عام الديوان الي التواصل المستمر مع سلطة الأراضي في متابعة قضايا المواطنين، مثمناً ما تبديه سلطة الأراضي من ايجابية في متابعاتها للشكاوى الواردة للديوان وسرعة الاستجابة، بما يخدم المواطن موضحاً أن الإنجاز الحقيقي هو حل مظالم المواطنين وإعادة الحقوق لأصحابها.



وأكد الطرفان على عن أهمية العلاقة التكاملية بين ديوان المظالم وسلطة الأراضي في متابعة شكاوى ومظالم المواطنين سعياً للحفاظ على كرامة المواطنين، وصيانة الحقوق.

