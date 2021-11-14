وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُنفذ دورة أحكام فقهية في الوضوء والصلاة لفئة الصم وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم وسلطة الأراضي يبحثان تعزيز منظومة حقوق المواطن وكالة الرأي الفلسطينية تونس تسقط في فخ الخسارة أمام غينيا الاستوائية في التصفيات الأفريقية وكالة الرأي الفلسطينية بلجيكا تفوز على إستونيا بثلاثية وتحجز مقعدها في مونديال 2022 وكالة الرأي الفلسطينية فرنسا تكتسح كازاخستان وتتأهل لكأس العالم 2022 بقطر وكالة الرأي الفلسطينية رسمياً.. الجراد المهاجر على موائد الأوربيين! وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تبحث آلية العمل بمشروع الترقيم البريدي الوطني وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على 6 أطعمة يمكن أن تتسبب في انتفاخ البطن وكالة الرأي الفلسطينية مسن إيراني يحافظ على البيئة بطريقة بسيطة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة في غزة: البدء بتقديم تطعيم "الأنفلونزا" غداً الاثنين
أخبار » الأخبار الحكومية

الأوقاف تُنفذ دورة أحكام فقهية في الوضوء والصلاة لفئة الصم

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:29

11
11

غزة-الرأي

نفذت الإدارة العامة للدعوة والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية دورة أحكام فقهية في الوضوء والصلاة, استهدفت (85) طالب وطالبة فئة الصم من مختلف المراحل العمرية, موزعين على عدد من المراكز التأهيلية الخاصة والمدارس الخاصة بهم.
وأوضحت مدير الدعوة والإرشاد بالعمل النسائي أ. نادية الغول أن الدورة هدفت إلى توعية طلبة الصم والبكم بالأحكام الفقهية المتعلقة بالوضوء والصلاة, وتطبيقها على أكمل وجه, بالإضافة إلى الأساسيات التي يجب على المسلم الالتزام بها.
مشيرةً إلى أن الأوقاف تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة, وتوعيتهم في البرامج الدينية والوعظة, ودمجهم في الأنشطة والفعاليات المجتمعية من خلال إعداد واعظات متخصصات, ولهن خبره في المجال ذاته.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الامتحانات النصفية في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟