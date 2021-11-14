الأوقاف تُنفذ دورة أحكام فقهية في الوضوء والصلاة لفئة الصم

غزة-الرأي

نفذت الإدارة العامة للدعوة والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية دورة أحكام فقهية في الوضوء والصلاة, استهدفت (85) طالب وطالبة فئة الصم من مختلف المراحل العمرية, موزعين على عدد من المراكز التأهيلية الخاصة والمدارس الخاصة بهم.

وأوضحت مدير الدعوة والإرشاد بالعمل النسائي أ. نادية الغول أن الدورة هدفت إلى توعية طلبة الصم والبكم بالأحكام الفقهية المتعلقة بالوضوء والصلاة, وتطبيقها على أكمل وجه, بالإضافة إلى الأساسيات التي يجب على المسلم الالتزام بها.

مشيرةً إلى أن الأوقاف تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة, وتوعيتهم في البرامج الدينية والوعظة, ودمجهم في الأنشطة والفعاليات المجتمعية من خلال إعداد واعظات متخصصات, ولهن خبره في المجال ذاته.

