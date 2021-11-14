قسم الأملاك بأوقاف الوسطى يسترد 5000 متر من أرض "الحكر" بدير البلح

غزة-الرأي

استرد قسم الأملاك بمديرية أوقاف المحافظة الوسطى (5000) متر مربع من أراضي الوقف في منطقة "الحكر" بمدينة دير البلح، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة في المحافظة على أملاك الوقف واستعادتها من المعتدين عليها.



وأوضح رئيس قسم الأملاك بأوقاف الوسطى م. عبد المنعم يونس أن القسم بذل جهوداً كبيرة خلال عام كامل، تخللها العديد من المعيقات والنزاعات، وبتدخلات من لجان الإصلاح وقيادة الشرطة بالمحافظة, تم استعادة هذه المساحة من الأرض, إلى جانب توقيع عقود لمستأجرين في منطقة الحكر، وتصويب الأوضاع القانونية لمقيمين فيها".



وشكر مدير أوقاف الوسطى أ. سمير مسلم فريق قسم الأملاك بالمديرية على جهودهم المتواصلة وعملهم الدؤوب في المحافظة على أملاك الوقف واستثمارها بالشكل الصحيح الذي يضمن استخدامها لما أوقفت له.

