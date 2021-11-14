الأوقاف تستعد لتكريم حفظة القرآن والفائزين في مسابقة الأقصى المحلية للعام

غزة-الرأي



تستعد وزارة الأوقاف والشئون الدينية لتكريم حفظة القرآن الكريم والفائزين في مسابقة الأقصى المحلية الحادية والعشرين, ضمن برامجها القرآنية لعام 2021م, والمقرر عقده غداً الاثنين الموافق 15/11/2021م, في قاعة الشاليهات بغزة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للقرآن الكريم أ. عادل صوالحة انتهاء كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة للحفل، مشيراً إلى أن اللجنة عملت بجهود مضاعفة خلال الأيام القليلة الماضية من أجل التنسيق وتجهيز المكان والدعوات والتأكد من كافة التفاصيل لتحقق النجاح الذي تسعى إليه الوزارة.

وأكد صوالحة أن الأوقاف تولي ملف القرآن الكريم اهتماماً كبيرا, وتسعى من خلال تحفيظ القرآن الكريم إلى تخريج جيل قرآني مؤمن بربه ويعمل لصالح دينه ووطنه.

ومن المتوقع أن يشهد الاحتفال إقبالاً كبيراً وحضوراً جماهيرياً ورسمياً رفيع المستوى إضافة لمشاركة عدد من المسؤولين.

