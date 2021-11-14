بلدية رفح يشارك في فعاليات افتتاح مقر المحكمة الشرعية بحلته الجديدة

غزة-الرأي

شارك رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي في فعاليات افتتاح مقر المحكمة الشرعية في المدينة، الذي جرى بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ورئيس المحكمة العليا الشرعية الشيخ الدكتور حسن علي الجوجو، ومشاركة ممثلين عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، والقضاة الشرعيين وطاقم المحكمة.



بدوره، أكد د. الصوفي إيلاء القضاء الشرعي مكانة متقدمة؛ لتنعم الأسر الفلسطينية بالاستقرار المنشود، وأشاد بالقضاء الفلسطيني وأهمية تحقيق العدالة التي ينشدها المواطن، مشيرًا إلى أن بلدية رفح تعمل من أجل المجتمع وخدمة المواطنين والمضي قدماً نحو تطوير كافة المرافق والمؤسسات بكل ما تمتلكه من إمكانات، وتعمل على إكمال مسيرة البناء من خلال توفير مشاريع تنموية، حيث تم إجراء صيانة شاملة وترميم لمقر المحكمة الشرعية وتوسعة المقر بتجهيز الطابق العلوي الذي كان يستضيف النيابة العامة سابقًا.



وقال د. الجوجو إن المقر بحلته الجديدة جاء بالتعاون المثمر مع النيابة العامة بعد إخلاء المقر، وإشراف وزارة الأشغال العامة والإسكان، ومساهمة بلدية رفح الشرعية، ورغبة حقيقية للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للجمهور الكريم في رفح، وحرصًا على تحقيق إنجازات نوعية لأهل رفح، وتأكيدًا على مبدأ المواطن أولًا وأخيرًا، سيما وأن القضاء الشرعي يسعى دائمًا للتخفيف عن كاهل المواطنين، مؤكدًا أن المحاكم الشرعية المختلفة تعمل بكل كفاءتها خدمةً للمواطن الكريم المجاهد الصابر الصامد في وجه الحصار الغاشم، فهو يستحق الأفضل دائمًا، وهذا ليس منّة عليه؛ ولكن واجبٌ تجاه



