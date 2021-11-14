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رئيس بلدية بني سهيلا ينظِّم جولة ميدانية تفقدية

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:55

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غزة-الرأي

نظَّم رئيس بلدية بني سهيلا م. حمدان رضوان برفقة عدد من أعضاء المجلس البلدي جولة ميدانية تفقدية لعدد من المشاريع المُعلن عنها ضمن الخطة الإنمائية التطويرية للربع الأخير من عام 2021م، بحضور كل من مهندسي الدائرة الفنية في البلدية؛ للاطلاع على سير العمل بما يضمن الارتقاء بالعمل البلدي والخدمات المقدمة لسكان المدينة وزوارها.
وتضمنت الجولة زيارات ميدانية شملت موقع مشروع توفير الطاقة البديلة "كهرباء المولدات"، شارع القدس، شارع الشهداء، خزان المياه الرئيسي، وكذلك منتزه السلام الحضاري.
وأكّد م. حمدان رضوان خلال الجولة أنَّ البلدية لن تدخر جهدًا في تنفيذ مشاريع مركزية، وكذلك المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مبينًا أنَّ البلدية تسعى لتطوير جميع الأحياء في المدينة من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية تعود بالنفع العام على الجميع.
 

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