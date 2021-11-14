بلدية خان يونس توقع عقودًا للتشغيل المؤقت للعمال والفنيين

غزة-الرأي

وقعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، عقودًا للتشغيل المؤقت لمجموعة من المهندسين والعُمال والفنيين ضمن برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة (MDPIII) التمويل الإضافي- مشاريع التشغيل والصيانة والخاصة بمرافق وخدمات البلديات في قطاع غزة.



وذكر رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، أنه قد تم إعداد خطة متكاملة من أجل تحقيق الاستفادة من العاملين ضمن المشروع وذلك من خلال فرزهم على الأقسام المختلفة ضمن دائرة الصيانة والأشغال العامة، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيلهم في صيانة الطرق المتضررة والتي بها حفر وهبوطات من خلال تفكيك البلاط القائم وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي ومن ثم إعادة رصف تلك الطرقات بتركيب بلاط انترلوك.



ومن جانبه ذكر مسئول ملف الصندوق في البلدية أ. عبد الكريم الفرا، أن المشروع المؤقت يشمل توفير لــ (105) فرصة عمل لتشغيل مهندسين مدنيين وفنيين في الطوبار والبلاط والسباكة والحدادة والعمال وقد تم فرزهم من خلال إعلان تم نشره سابقًا على منصات التواصل الاجتماعي للبلدية حيث تم اختيار الفئات المناسبة للعمل حسب المقابلة التي أجريت معهم، ليتم الاستفادة منهم في المشاريع الطارئة لتأهيل الطرق المتضررة واصلاحات مشاكل شبكات تصريف مياه الأمطار.



وأوضح الفرا أن العقود الجديدة تشمل تشغيل الفئات المستهدفة لمدة (44) يومًا، لتعزيز خدمات البلدية المقدمة للسكان في ظل الظروف الراهنة، ولدعم احتياجات البلدية من العمالة المتخصصة لمساعدتها في انجاز الأعمال الميدانية.



وشكر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية على دعمهم المستمر لبلدية خان يونس من أجل مساعدتها في تنفيذ خططها التطويرية ودفع عجلة التنمية والمساعدة في تخفيف حدة البطالة بين قطاعات المجتمع المختلفة.

