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بلدية النصيرات تشارك في جلسة استماع حول استعداداتها لفصل الشتاء

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:02

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غزة-الرأي

شاركت بلدية النصيرات اليوم السبت، في جلسة استماع عقدتها شبكة اللجان المجتمعية للمساءلة المجتمعية بالتعاون مع جمعية رؤيا لتنمية القدرات بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، حول استعدادات بلدية النصيرات لفصل الشتاء، بحضور وجهاء ومخاتير ولجان مجتمعية.


وكان اللقاء بمشاركة وحضور نائب رئيس بلدية النصيرات أ. نبيل الصالحي، ورئيس قسم المياه والصرف الصحي م. نعيم قوش، ورئيس قسم الصحة والبيئة م. علي الهباش.


من جانبه أوضح نائب رئيس بلدية النصيرات أ. نبيل الصالحي، أن طواقم البلدية شرعت منذ حوالي ثلاثة أشهر بالأعمال الميدانية لاستقبال فصل الشتاء، والتي تتمثل في تنظيف وتعزيل مصافي مياه الأمطار ومناهل وخطوط الصرف الصحي.


واوضح الصالحي أن البلدية شكلت لجنة طوارئ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع أي طارئ قد يحدث خلال موسم الشتاء، مؤكدا على أن قنوات التواصل مع البلدية مفتوحة على مدار الساعة لاستقبال شكاوى المواطنين، متمنيا لأهالي النصيرات موسم خير وبركة وخاليا من أي أضرار.


بدوره، نوّه رئيس قسم المياه والصرف الصحي م. نعيم قوش، إلى أن نسبة الانجاز في خدمات المياه وصلت إلى 93%، حيث بلغ عدد الآبار التي تخدم النصيرات حوالي 30 بئرا، بالإضافة إلى خزاني مياه وتمديد شبكات جديدة.


وأشار إلى أن نسبة الانجاز في شبكات الصرف الصحي وصلت إلى حوالي 86%، تخدم كافة مناطق النصيرات، مبينا أنه يجري العمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوفير التمويل اللازم لتمديد شبكات صرف صحي تخدم المناطق المتبقية.


ولفت "قوش" إلى أن البلدية قامت مؤخرا بحفر عدة آبار مياه داخلية في النصيرات، لتسهيل عملية ضخ المياه في الشبكة وتشغيل الآبار، وخاصة خلال أوقات الأزمات والطوارئ.


من ناحيته ،أكد رئيس قسم الصحة والبيئة م. علي الهباش، أن صناع الجمال على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ قد يحدث خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أن اعمال النظافة الاعتيادية وجمع وترحيل النفايات ستكون وفق الآلية المعمول بها، تجنبا إلى انسدادات قد تحدث لمصافي مياه الأمطار أو مناهل وخطوط الصرف الصحي.
 

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